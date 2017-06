Geen fusie, wel meer samenwerking met Bilzen, Riemst en Voeren

Hoeselt - CDH-gemeenteraadslid Josée Barzeele vroeg donderdag de gemeenteraad om een studie te bestellen over de noodzaak van een fusie. Het voorstel werd door de meerderheidspartijen VLD en N-VA (met één onthouding) afgewezen. “Er is geen wil om te fuseren, ook niet bij Bilzen of Riemst. Wij zetten met de collega’s-burgemeesters in op meer samenwerkingsovereenkomsten met Bilzen, Riemst en Voeren zoals dat nu al goed loopt bij de politie”, reageerde burgemeester Werner Raskin (VLD).

“Kan de gemeente Hoeselt zelfstandig blijven bestaan en heeft ze voldoende slagkracht. Hoe zijn de burgers van Hoeselt het best bediend. Dat kunnen we pas weten na een onderzoek, niet alleen met Bilzen maar ook een fusie met andere buurgemeenten moet bestudeerd worden”, vond CDH-raadslid Joséé Barzeele. Josée is partijgenote van gemeenteraadsvoorzitter Fons Capiot, de grote voorstander van een fusie met Bilzen.

“U wil dat we dit onderzoek naar de noodzaak van een fusie laten uitvoeren door professor Johan Ackaert. Dat is een man die zich al jaren in alle media openlijk uitspreekt als voorstander van fusies. Die studie zal dus heel neutraal zijn”, schamperde burgemeester Raskin. “Realiteit is dat er in Hoeselt, Bilzen en Riemst geen politieke meerderheid is voor een fusie. In Riemst is zelfs de absolute meerderheid van de CD&V én de oppositie er tegen. Maar goed, neem het maar op in uw verkiezingsprogramma en we zullen zien hoe de mensen in 2018 stemmen. Hoeselt is financieel gezond en heeft veel minder schuld dan Bilzen. Dat gaan we zo houden”.

Oppositieraadslid Serge Voncken (BEST) vond het voortdurend hameren op de schuld die een gemeente heeft onzin. “De schuld en hoe ze afbetaald wordt interesseert de inwoner niet. Wel hoeveel belasting hij moet betalen en wat krijgen ze voor dienstverlening van de gemeente in de plaats. Dan zien we dat Hoeselaren en Bilzenaren evenveel belasting betalen, maar in Bilzen wordt tenminste geïnvesteerd en gebeurt iets. In Hoeselt wordt al jaren over projecten gesproken maar wordt niets gerealiseerd”.

De vraag voor een studie van een fusie werd door elf raadsleden van VLD en N-VA afgewezen. De vier aanwezige leden (van zes) van Best stemden voor, evenals de twee CDH’ers. Fractieleider Geert Achten (N-VA) onthield zich: “Het debat over een fusie wordt altijd éénzijdig gevoerd. Men is emotioneel voor of vooral tegen. Men legt te veel nadruk op de schulden. Anderen denken aan hun postje. Maar als we het zakelijk en nuchter bekijken: hoe zit dan nu echt? De vraag voor een studie is terecht. Maar het is te vroeg bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen om één en ander nog rond te krijgen. Wij gaan onze energie steken in de integratie van OCMW- en gemeentebestuur in Hoeselt”.