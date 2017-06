“Herstelling Hombroek is geen zicht”

Hoeselt - De Hombroekstraat vanaf Paneel tot aan Heibrik is het voorbije half jaar voorzien van nieuwe riolering. “Het wegdek is toch op een vreemde manier hersteld. Afwisselend kleine stukjes nieuw en voor de rest de oude straat. Dat is toch geen zicht”, vond gemeenteraadslid Walter Callebaut (Best).

Callebaut sprak over de streepjestraat Hombroek op de laatste gemeenteraad van donderdag 1 juni. “Als mensen buiten Hoeselt of toeristen hier op bezoek komen, dan geven we nogal een indruk. Amai! Zoals de aannemer nu de straat vernieuwd heeft is werkelijk geen zicht. Was het dan niet mogelijk over de hele straat een nieuw wegdek te plaatsen”.

Schepen van openbare werken Bert Vertessen (N-VA-Nieuw) antwoordde: “We hebben bij de offerte de prijs gevraagd voor een hele vernieuwing van de Hombroekstraat en dan bedroeg de prijs 400.000 euro. Dat geld kunnen we beter besteden. Wel is het zo dat de straat om een jaar of twee een nieuwe slemlaag krijgt. Wanneer dat gebeurt ziet de hele straat er weer als nieuw uit”.