Niets te zien of horen van fusie partijen of gemeenten op gemeenteraad

Hoeselt - Op de Hoeseltse gemeenteraad bleef elke fractie bij haar gekende rol in de meerderheid of oppositie. Géén woord dus over een petitie voor een fusie met Bilzen. En als meerderheid en oppositie van mening verschilden over het sportpark dan stemden de CDH-raadsleden met de coalitie voor. CDH’s hergevonden drie partijvrienden van CD&V stemden toch tegen want zij zijn verkozen bij oppositiepartij Best.

Sportpark. Naar het nog nieuw op te richten sportpark achter de Parkstraat zal een aparte veilige toegangsweg gelegd worden voor fietsers en voetgangers. Die trage weg vertrekt van de Parkstraat. Het autoverkeer naar het sportpark moet via een andere route, de Nederbaan en Industrielaan, rijden.” Maar hoeveel sportvelden gaan er nu aangelegd worden?”, wou raadslid Serge Voncken (Best) weten. “Géén acht. Dat moeten we nog bestuderen. Maar in elk geval is de gemeente verplicht acht sportvelden in Schalkhoven, Werm en Hoeselt die zonevreemd liggen in bouw of agrarische zone te verhuizen”, zei schepen van patrimonium Guy Thys (N-VA). “Wij stemmen tegen de aanleg van deze weg omdat we het sportparkproject te groot vinden voor Hoeselt en we weten helemaal niet hoeveel het gaat kosten”, stelde raadslid Walter Callebaut (Best). De coalitie keurde de aanleg van de weg wel goed. Het sportpark zelf wordt ten vroegste aangelegd in 2019, na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Hoogstamboomgaarden. Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed vraag alle gemeenten van Haspengouw een intentieverklaring te tekenen voor behoud, onderhoud en heraanplant van hoogstammen. Schepen Bert Vertessen (N-VA): “Erfgoed vindt dat de hoogstammen in Haspenbouw als cultuurlandschap moeten behouden blijven wat niet alleen goed is voor de biodiversiteit en toerisme. Wat dat de gemeente gaat kosten is nog niet duidelijk”. Het behoud van de hoogstam werd unaniem goedgekeurd.