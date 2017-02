Culturele lauwerkransen voor Jos Wijnen en Jeff Brick

Hoeselt - Jos Wijnen (l) en Jeff Brick zijn vrijdag door de Hoeseltse cultuurraad gelauwerd. Jeff Brick met Koen Moors, Jan Goffin, Pieter Hex, Conrad Hayen en Raf Stulens leverde in 2016 een topprestatie op de BeNeLux halve finale voor coverbands in Amsterstam.

Jos Wijnen nam in 2016 na 28 jaar afscheid van het dirigentenstokje bij harmonie Sint-Cecilia. “In 1988 was de situatie dramatisch, nu is Sint-Cecilia bij de betere amateurharmonies. De dirigeerstok heb ik doorgegeven aan Peter Mantels. Zelf speel ik nog mee als klarinettist. Eerlijk, dat is soms nog moeilijk. Peter leidt de harmonie anders dan mij. Het gaat niet over slechter of beter. Het is een feit dat een andere manier ook kan”.