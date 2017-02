“Tien gemeenteraden per jaar is wettelijk minimum”

Hoeselt - De gemeenteraad van vorige week bevatte, naast de goedkeuring van het verslag van de vorige raad, slechts drie andere onderwerpen. Gemeenteraadsvoorzitter Fons Capiot (CDH) ging in op de kwestie of zo’n korte raad dan niet beter opgeschort had kunnen worden.

Fons Capiot : “De gemeenteraad werd verplicht samengeroepen omdat de nieuwe Vlaamse wetgeving die de vergunningen milieu- en ruimtelijke ordening samenvoegt tot “de omgevingsvergunning” zou ingaan op 23 februari. Maar nu blijken de gemeentelijke computers nergens in Vlaanderen uitgerust om deze nieuwe vergunningen te verwerken. Daarom is er een algemeen uitstel tot 1 juli. Omdat dit agendapunt afgevoerd wordt, zijn er maar drie andere agendapunten. Er is enige onmin over de korte gemeenteraden maar de wet verplicht de gemeente er tien per jaar te houden en dus roep ik er tien samen. Ik hou me aan de wet”.

Oppositieleider Steven Driesen (Best) hekelde de korte agenda. “Dat heeft twee redenen. De grote projecten die aangekondigd schieten niet op. De kleinere projecten worden besproken in de fractievergadering van de coalitieleden van de meerderheid vooraf, daar is soms wel discussie, maar nadien volgt de echte gemeenteraad en daar doet niemand zijn mond open en wordt op onze opmerkingen niet ingegaan”.

Raadslid Wim Hellinx (VLD plus) merkte op “dat de oppositie anders ook weinig bijdraagt tot een vollere agenda. Jullie laatste bijkomend agendapunt om te bespreken dateert van april vorig jaar”.