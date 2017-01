Hombroekstraat afgesloten voor doorgaand verkeer

Hoeselt - Sinds enkele dagen is de Hombroekstraat en het Paneelpleintje afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat zal zeker nog twee maanden het geval zijn. Het bedrijf Gemoco is er sinds half oktober bezig met de aanleg van gescheiden riolering. Van Hoeselt naar Beverst rij je nu best via de Nederbaan, naar Diepenbeek rij je door Romershoven.

Het bedrijf Gemoco is er sinds half oktober bezig met de aanleg van gescheiden riolering in Hombroek.

De werken voor een nieuwe riolering beperken zich niet tot Hombroek. In de lente wordt ook nieuwe riolering gelegd in de Goosstraat en daarna in de Romershovenstraat. Daar zal ook het wegdek vernieuwd worden.

De werken in Romershoven zullen duren nog tot de zomer 2018.