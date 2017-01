Kortste gemeenteraad ooit kost 3198 euro

Hoeselt - Wie donderdag om 20.00 uur de gemeenteraad van Hoeselt in het gemeentehuis wil bijwonen moet stipt zijn. Er worden maar vier agendapunten behandeld. De korte raad kost aan zitpenningen 3.168 euro. Is de raad kort omdat er verplicht één moet gehouden worden of omdat er geen beleid gevoerd wordt?

“Eén van de punten is dan nog het verslag van de vorige raad. We moeten wettelijk tien gemeenteraden per jaar houden. Tijdens de vakantiemaanden pogen we er geen te organiseren. In een kleine gemeente kosten gemeente- en ocmw-raden de burger naar verhouding veel geld”, stelt gemeenteraadsvoorzitter Fons Capiot (CDH) die ook hier een argument ziet voor een fusie met Bilzen.

“Voorzitter Capiot roept de gemeenteraad samen, het schepencollege zet de punten op de dagorde”, zegt burgemeester Werner Raskin.

“Slechts vier agendapunten dus. Nog eens een bewijs dat in Hoeselt niets gebeurt. Ik schat dat het op een zes en een halve minuut gedaan is”, kan oppostieraadslid Serge Voncken (best) er om lachen.

Wie krijgt hoeveel betaald om aanwezig te zijn op de gemeenteraad?

Vijf schepenen en de burgemeester krijgen geen vergoeding voor het bijwonen van de gemeenteraad. Zij hebben een maandwedde.

Veertien raadsleden krijgen een zitpenning van 198 euro, de gemeenteraadsvoorzitter het dubbel daarvan. De gemeenteraad kost dus minstens 3.168 euro.

Het bedrag van 198 euro is bruto. Netto krijgen de raadsleden 124 euro op hun rekening gestort, de andere 74 euro gaan naar de fiscus als voorafbetaling op de belastingen.

Gemeentesecretaris en –ontvanger wonen beroepshalve de raad steeds bij.