Politie parkeert (correct) op oude gehandicaptenplaats

De voormalige gehandicaptenparking is nu voorbehouden voor de politie, de rolstoeltegel linksonder vertelt nog iets anders. Foto: FrPe

Hoeselt - Amper een dag hadden de agenten van de poltiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst hun nieuwe wijkkantoor in Hoeselt betrokken of er werd ons al ongehoord verkeersgedrag gemeld. “Ze staan met hun combi op een gehandicaptenparkeerplaats!”. Een te snelle en onterechte veroordeling. Maar enige verwarring is begrijpelijk.

De gemeenteraad van september 2016 besliste immers unaniem om de gehandicaptenparkeerplaats op het onderste gedeelte van het kerkplein aan de zijde van de Dorpsstraat op te heffen. Die parkeerplaats werd daarna voorbestemd als gereserveerde parkeerplaats voor politievoertuigen.

De minder mobiele medemens wordt daarmee in Hoeselt niet echt ontriefd. Op het kerkplein zelf zijn nog vier gereserveerde parkeerplaatsen voor gehandicapten en ook in de Wierookstraat is nog één parkeerplaats.

De gereserveerde parkeerplaatsen, waaronder ook de recent ingestelde politieparking, zijn al meer dan vijf jaar in gebruik in Hoeselt en de automobilisten respecteren dat ook.

Niet iedereen had dus al opgemerkt dat de parkeerplaats op de hoek van Dorp- en Kerkstraat nu voorbehouden is voor de politie. Het blauwe bord met opschrift “Enkel politievoertuigen” hangt er ook nog maar enkele maanden.

En om alle verwarring te vermijden zouden de arbeiders van gemeente misschien maar best ook de “tegel met rolstoel” linksonder op de politieparking verwijderen.