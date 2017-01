Onmin over hondenpoep in Romershoven

Hoeselt - Gisteren ontstond in de Facebookgroep “Ge zijt van Hoeselt” een steekvlamdiscussie over het schandaal van hondenpoep in Romershoven. Andere Hoeselaren kloegen over hondenpoep in hun deelgemeenten, zelfs in het open veld! Hoe dan ook ben je als hondeneigenaar verplicht een poepzakje bij je te hebben.

Eind september stelden de kinderen van de kunstacademie Hoeselt nog vier borden met veelzeggende tekeningen voor waarmee zij oproepen om hondenpoep van je geliefde viervoeter op te ruimen. De actie kwam er omdat vele kinderen rond hun school in een strond trapten.

Mama Nathalie Flérotte zei toen: “Hondenpoep is wel degelijk een probleem in de Beukenlaan waar lagere en kleuterschool gevestigd zijn. Ons oudercomité krijgt er vele klachten over. De voetpaden in schoolstraten worden regelmatig heel druk en over de volle breedte bewandeld worden door kinderen en ouders bij het begin en einde van de school. En de kakjes liggen dan misschien net naast het voetpad of zelfs een beetje onder de struiken die er staan maar als er veel volk is op het voetpad lopen kinderen daar ook en hebben ze ‘prijs’”.

Maar dus niet alleen in Hoeselt-centrum. Schepen Yves Croux: “Het was onze bedoeling de borden die oproepen om je hondenpoep op te ruimen afwisselend te plaatsen aan schoolomgevingen, maar als bepaalde straten in Romershoven veel last hebben, kunnen we ze misschien ook best eens daar plaatsen”.

Volgens het politiereglement op hinderlijke gedragingen moet je in Bilzen-Hoeselt-Riemst als hondeneigenaar steeds een hondenpoepzakje bij je hebben. Wie dat niet bijheeft riskeert in Bilzen een administratieve boete op (GAS-sanctie). In Hoeselt en Riemst niet, maar dan zou je dus nog bekaaider kunnen aankomen met een proces verbaal en rechtbankvervolging voor sluikstorten, als je hond op heterdaad betrapt wordt.

In Hoeselt zelf staan een vijftigtal vuilbakken waar je de hondenpoep in kwijt kan.