Hoeselt heeft weer een politiekantoor

Hoeselt - Sinds maandag kunnen Hoeselaren tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ook terecht in het lokale politiekantoor dat ligt aan de Dorpsstraat 3 naast bakkerij Somers. In 2016 had Hoeselt haast geen eigen kantoor in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Niettemin daalde het aantal inbraken.

Het politiekantoor in Hoeselt was in 2016 bijna negen maanden dicht. In het begin van het jaar was dat omwille van de terreurdreiging. Toen bleven in heel het land kleine wijkkantoren dicht omdat ze minder goed beveiligd konden worden. Nadien had Hoeselt geen kantoor omdat de gemeente het huurcontract op de vorige locatie had stopgezet.

Voor burgemeester Raskin was het houden van een eigen politiekantoor in Hoeselt een strijdpunt . Voor een betere bereikbaarheid voor de Hoeselaren én omdat een eigen politiekantoor zou helpen inbraken te voorkomen.

De inbraakcijfers van 2016 in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst tonen aan dat dieven hun doen niet laten bepalen door de al of niet aanwezigheid van een politiegebouw. Eind november 2016 telde de politie 39 woninginbraken in Hoeselt, één derde minder als de 62 van het jaar voordien.

In Bilzen, waar het hoofdkantoor van de politiezone ligt, en in Riemst, met een groter wijkkantoor bleef het aantal inbraken nagenoeg gelijk. In Bilzen telde de politie eind november 113 inbraken tegenover 129 in 2015. In Riemst was eind november 79 keer ingebroken, 87 maal in heel 2015.

Je kan in het Hoeselts wijkkantoor van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst terecht voor inlichtingen, klachten en afspraken met de wijkagent.

Meer info en ook openingsuren kantoren Bilzen-Riemst : www.lokalepolitie.be/5381/