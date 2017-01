Grotere lijnbus voor scholieren Hoeselt-Bilzen

Hoeselt - Busgebruikers die op het einde van de schooldag de lijnbus in Hoeselt nemen om huiswaarts te keren richting Bilzen hebben vanaf maandag meer plaats. De Lijn gaat op de rit die om 15u.38 in Hoeselt-centrum vertrekt een gelede bus inzetten.

Schepen van jeugd Yves Croux (VLD) contacteerde De Lijn nadat verschillende scholieren of hun ouders zich bij hem bekloegen over overvolle lijnbussen op de schoolbussen tussen Hoeselt en Bilzen. Croux: “De Lijn heeft de voorbije weken de bezetting van de bussen op de lijnen 20A en 10 tussen Hoeselt en Bilzen nagekeken. Daaruit bleek dat dat de rit van 15u38 van Hoeselt naar Bilzen steeds overbezet was. Op de gelede bus die vanaf 9 januari op die rit wordt ingezet zal dus meer plaats zijn. Als Hoeselts gemeentebestuur zorgen we er dus met De Lijn mee voor dat Bilzenaren comfortabel en veilig thuis geraken (lacht)”.