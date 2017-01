Rode Kruis Hoeselt krijgt gratis lokalen van de gemeente

Hoeselt - Het Rode Kruis in Hoeselt krijgt negen jaar lang gratis de beschikking over twee lokalen langs de brandweerkazerne in de Kerkstraat. De lokalen zijn eigendom van de gemeente.

Het Rode Kruis gebruikt overigens al sinds de vorige eeuw de twee lokalen langs de brandweerkazerne, zonder dat er ooit een huurcontract werd opgesteld met het gemeentebestuur.

Burgemeester Werner Raskin: “Om haar inboedel correct te laten verzekeren vroeg het Rode Kruis zelf om een officiële overeenkomst met de gemeente. Het schepencollege stelt daarom een huurcontract voor van 9 jaar vanaf één januari 2017. Omwille van het publieke doel van de vereniging, we kunnen steeds op het Rode Kruis rekenen bij evenementen in Hoeselt, is de vergoeding gratis. Ook het gebruik van de nutsvoorzieningen is gratis”.

Alle gemeenteraadsleden van VLD plus, N-VA-Nieuw, CDH en Best keurden de overeenkomst met het Rode Kruis goed.