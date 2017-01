"Weinig schuld, niets afgewerkt"

Hoeselt - De oppositieraadsleden Marc Jehaes , Walter Callebaut en Serge Voncken(BEST) waren vorgie week niet gecharmeerd door de positieve begroting 2017 en het nieuw voorgestelde meerjaren plan. Het schepencollege antwoordde.

Wat gebeurt er? “Hoeselt heeft weinig schuld, heeft wel de hoogste belastingen van de provincie en van de projecten die al jarenlang aangekondigd werden zien we niets. De handelszone aan de Tongersesteenweg? De handelaars waarvoor het bedoeld was zijn al weg naar Bilzen. De nieuwe sportzone? De alsmaar duurder wordende verbouwing van de OLV-kerk naar bibliotheek? De uitbreiding van de industriezone? Het mobiliteitsplan, onbestaand. Een fietspad in Werm naast de N730?”.

Sportzone. Schepen Yves Croux (VLD plus). “De inrichting van de sportzone met alle Hoeseltse voetbalvelden en een sporthal aan de Oude Nederbaan blijft voorzien voor 2020. We hoopten in 2016 alle grond verworven te hebben. De onderhandelingen met grondeigenaars lopen nog en worden afgerond in juni 2017. Als er dan nog verkoopsakkoorden van grond ontbreken moet een procedure van onteigening opgestart worden”.

Bibliotheek OLV-kerk . Schepen Guy Thys (N-VA-Nieuw): “Voor de verbouwing van de OLV-kerk door de lokale kerkfabriek tot gemeentelijke bibliotheek met daarnaast nog een aparte gebedsruimte voorzagen we eerst 75.000 euro steun. Dat zal 350.000 euro worden. Na de verbouwing betalen we gedurende achttien jaar 900 euro huur per maand. Dat is niet veel. De kerk krijgt immers een nuttige bestemming als nieuwe gemeentelijke bibliotheek. Hoeselt was dat geld anders ook kwijt want als gemeente zijn we verplicht de kerken te onderhouden”.

Industrie- en handelszone. Burgemeester Werner Raskin (VLD plus). “De industriezone wordt groter dankzij provinciale steun. Dit dossier (van gedeputeerde Inge Moors, CD&V) heeft één jaar vertraging, maar de uitbreiding is dan ook enorm. Vroeger sprongen we een gat in lucht als we konden uitbreiden met 1 of 5 hectare, nu is het 22 hectare. Aan de handelszone wordt nog gewerkt. De oppositie stelt het ludiek voor dat in Hoeselt niets gebeurt, maar dossiers kosten nu eenmaal tijd”.

Fietspad N-730 Hoeselt-Tongeren. Serge Vonken (BEST): “Het nieuwe fietspad op de N730 Bilzen-Hoeselt is bijna klaar. Mooi. Maar in de gemeentebegroting staat niets voor een fietspad aan de kant van de N730 Hoeselt-Tongeren. De Vlaamse overheid plant het ook niet. Hoe komt dat? Géén antwoord, dat zegt genoeg”.