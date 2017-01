Chiromeisjes Hoeselt redden kerst in land van ijskoningin

Hoeselt - De chiromeisjes van Hoeselt-centrum verwelkomden donderdag enkele honderden ouders en familieleden op hun kerstfeestje.

Leidster Eline: “Onze kampkookouders bereiden spaghetti, macaroni en lasagna. De oudste leden voeren een verhaal op en de leeftijdsgroepen zorgen voor dans. Voor het verhaal inspireren we ons elk jaar erg vrij op een bestaande film of boek. Dit jaar was dat de film “Narnia”. We redden we het afgeschafte kerstfeest in het land van de ijskoningin. Ons kerstfeestje brengt wat op voor de chirokas, maar dat is niet het belangrijkste. Het is vooral een kans om leden en ouders in de eindejaarsperiode samen te brengen voor een gezellig samenzijn".