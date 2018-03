Kindergemeenteraad zamelt spullen en voeding in voor dierenasiel

Heers - De kindergemeenteraadsleden houden een inzamelactie voor het dierenasiel van Sint-Truiden. Ze willen de medewerkers verrassen met een heleboel dierenbenodigdheden en -voeding.

De inzamelactie loopt van 27 maart tot en met 23 april. Je kan spullen en voeding afgeven in de scholen van Heers of in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje. Je kan ze ook deponeren in een kar bij de AD Delhaize in Heers, de Spar in Mechelen-Bovelingen en dierenwinkel Hoebrechts in Klein-Gelmen. Alles is welkom: van honden- en kattenbrokken over kattenbakvulling tot kuis- en ontsmettingsproducten.