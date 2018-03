Start 2 Run op Finse piste

Heers - Dinsdag (27 maart) start de gemeente, in samenwerking met de sportraad, met een nieuwe reeks Start 2 Run op de vernieuwde Finse piste.

Joggen is de efficiëntste manier om het hart, de bloedvaten en longen in een optimale conditie te brengen en je te wapenen tegen gezondheidsrisico’s. Na tien weken kan je onafgebroken 5 km joggen dankzij een langzaam opbouwend trainingsschema. De groepstrainingen vinden iedere dinsdag- en donderdagavond om 20 uur plaats op de Finse piste aan het administratief centrum (ingang via Salvialaan). Inschrijven voor de startdag van dinsdag 27 maart is niet nodig, op deze eerste jogdag betaal je gewoon 15 euro inschrijvingsgeld.