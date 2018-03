“Honden moeten hier op hun gemak zijn”

Heers - Dorien Bollen (28) uit Rukkelingen-Loon startte onlangs als grote hondenliefhebster een eigen trimsalon. In Trimsalon Doggyness krijgt je viervoeter alle aandacht in een stressloze omgeving.

Dorien Bollen is een veelzijdige duizendpoot. Naast haar job als huishoudhulp bij ouderen, droomde ze al een tijdje van een eigen zaak in bijberoep. “Ik ben afgestudeerd als verkoopster en samen met mijn echtgenoot Kris overwogen we een paar opties. Al snel kwamen we bij een hondentrimsalon uit. We hebben heel ons leven honden gehad en verzorgen die dieren erg graag. Nu lopen er bij ons twee grote Zwitserse sennenhonden rond, we denken er zelfs aan om nog een extra hond in huis te nemen.” Dorien leerde de kneepjes van het vak via afstandsonderwijs en stages. In januari opende ze dan in haar woning in Rukkelingen-Loon Trimsalon Doggyness. “We hebben onze garage in drie maanden tijd omgebouwd tot trimsalon. Ik ben dus nog thuis, ook al ben ik aan het werk. Dat is makkelijk met drie kinderen in huis. Onze zaak moest ook combineerbaar blijven met het gezinsleven. Het trimsalon heeft dus geen vaste openingsuren, ik werk alleen op afspraak. We wilden onze vrijheid niet kwijtspelen.”

Puppygewenning

Bij Trimsalon Doggyness kunnen honden zonder stress een comfortabele behandeling krijgen. “Baasjes kunnen hun huisdier met een gerust hart binnenbrengen”, vertelt Dorien. “Ik verzorg telkens maar één hond tegelijk, ik wil echt niet dat de beestjes gestrest buiten gaan. Ze moeten hier op hun gemak zijn.” Je kan in het hondentrimsalon terecht voor een miniverzorging, basisverzorging of all-in verzorging van je trouwe viervoeter. “Bij de miniverzorging knip ik de nagels en maak ik oren en ogen schoon, bij de basisverzorging was en droog ik ook de hond. Bij de all-in verzorging gaat het om een groot onderhoud, dus de basisverzorging met knippen, scheren, ontwollen en plukken.” Tot de leeftijd van vier maanden biedt Doggyness puppygewenning aan als een gratis dienst. “Tijdens deze gewenning krijgt je puppy de kans om te wennen aan ons salon en de omgeving. Hij of zij leert dan ook de geluiden en het gevoel van een behandeling kennen.”

Praktisch:

Trimsalon Doggyness

Bovelingenstraat 384, 3870 (Mechelen-Bovelingen)

0489/86.34.48

info@trimsalon-doggyness.be

www.trimsalon-doggyness.be

Facebook: Doggyness

Open: enkel op afspraak.