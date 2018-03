OKRA-dames tonen hun creaties op hobbytentoonstelling

Heers - Zaterdag en zondag hield OKRA Klein-Gelmen en Heers, een vereniging voor actieve 55-plussers, haar jaarlijkse hobby- en handwerktentoonstelling in Klein-Gelmen.

“Onze dames komen om de twee weken op maandagnamiddag samen in het buurthuis van Klein-Gelmen om te haken, breien of borduren”, zegt voorzitster Gerda Vanstraelen. “We leren van elkaar, soms nodigen we ook lesgevers uit voor een cursus, zoals juwelen maken of keramiek. Elk jaar houden we hier in het buurthuis een tentoonstelling waarop we de mooiste handwerkjes van onze leden presenteren.” De bezoekers waren vol lof voor het haak- en breiwerk van de dames. OKRA telt in Heers een 80-tal leden en organiseert ook lezingen en workshops in het kader van haar gezondheidsacademie.