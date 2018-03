Honden ravotten voortaan in eigen speelweide

Hondenbaasjes kunnen voortaan hun trouwe viervoeters laten ravotten in de nieuwe hondenspeelweide op de site van het administratief centrum. Foto: FrMi

Heers - Hondenbaasjes kunnen voortaan hun trouwe viervoeters laten ravotten in de nieuwe hondenspeelweide naast het petanqueterrein op de site van het administratief centrum. Het is de eerste hondenloopweide in de gemeente.

“Een hond hoort steeds aan de leiband, voor zijn veiligheid maar ook voor de veiligheid van anderen”, zegt eerste schepen Kristof Pirard. “Baasjes zoeken echter vaak een locatie waar ze met een gerust hart hun honden vrij kunnen laten lopen. Met deze locatie, op het domein van het gemeentehuis en langs de vernieuwde Finse piste, streven we naar een mooi geheel. “

Spelregels

Er zijn wel een aantal richtlijnen waaraan de honden en hun baasjes zich zullen moeten houden. Zo mag je je hond nooit alleen achterlaten op de speelweide en moet hondenpoep altijd opgeruimd worden. Alle spelregels werden opgelijst op een bord aan de ingang. De hondenweide kan bovendien opgesplitst worden in twee speelweides. De totale kostprijs van de hondenspeelweide bedraagt 3.812 euro. “Hierin zitten ook de kosten voor de signalisatieborden die we samen aanbesteed hebben met de borden voor de vernieuwde Finse piste”, vertelt Pirard. “Onze technische dienst heeft alle werken in eigen beheer uitgevoerd.”

Hondenpoepzakjes

De gemeente heeft onlangs, samen met de kindergemeenteraad, ook een sensibiliseringscampagne opgezet tegen hondenpoep op de stoep. “Nu zijn we nog een stapje verder gegaan. Elk huisgezin heeft van ons een brief en een gratis rolletje hondenpoepzakjes gekregen om de hondenbaasjes er nogmaals attent op te maken dat hondenpoep niet op de stoep hoort. Als je geen hond hebt, kun je deze zakjes altijd aan buren of vrienden geven.”