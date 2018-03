Make-up- en kookworkshop op Vrouwendag

Heers - Vorige donderdag was het Internationale Vrouwendag, precies 110 jaar geleden vond toen de eerste staking van vrouwen plaats in New York. In Heers liet de gezondheidsraad deze dag, in het teken van de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen, niet onopgemerkt voorbijgaan.

“We hebben, voor het tweede jaar op rij, met twee ontspannende workshops de Internationale Vrouwendag op een plezante manier afgesloten”, zegt Danielle Brugmans van de gezondheidsraad. “De dames konden tijdens de kookworkshop kennismaken met de geuren, kleuren en smaken van de Indische keuken. Ze waagden zich aan het populaire voorgerecht ‘samosa’, een gefrituurd gebakje gevuld met aardappel en groenten. In de workshop make-up leerden ze welke kleur bij je past, welk product je best gebruikt en zelfs welke stappen je best zou volgen om make-up aan te brengen. Maar liefst 69 vrouwen kwamen genieten van hun avond. Iedereen kreeg ook een gadget mee naar huis over borstkankerpreventie.”