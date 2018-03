Vrijwilligers centraal op Avond van de Vrijwilliger

Heers - Vorige vrijdag stonden de vele Heerse vrijwilligers centraal in zaal De Bammerd. De gemeente trakteerde hen op een glaasje en een welgemeend dankuwel.

“De eerste week van maart staat traditioneel gelijk aan de Week van de Vrijwilliger”, vertelde burgemeester Henri Dumont. “In Heers zijn er heel veel vrijwilligers die zich inzetten om van onze gemeente een aangenamere plek te maken. Sommigen doen het elke dag, anderen maken zich op bepaalde momenten vrij. Eén ding hebben ze echter allemaal gemeen: hun inzet is van onschatbare waarde. Uit vrije wil zetten ze zich in voor een goed doel, een vereniging, een buurt of een evenement. Sommigen treden op het voorplan, anderen werken liever in stilte achter de schermen. Via deze avond van de vrijwilliger willen we een oprecht dankuwel zeggen tegen alle Heerse vrijwilligers. Wij zijn blij dat wij hen eens in de schijnwerpers kunnen plaatsen.” Een 150-tal vrijwilligers tekenden present. Ze genoten van een hapje en een drankje, een gezellige babbel én van een streepje muziek door lokale band Bsharp. Het gemeentebestuur verzorgde dit keer de bediening aan de toog.