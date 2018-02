Harmonie Salvia reikt eretekens uit aan trouwe muzikanten

Heers - Koninklijke Harmonie Salvia uit Heers hield onlangs in het buurthuis van Opheers haar jaarlijkse ledenfeest, omgedoopt tot Teerfeest.

Naast een terugblik op het voorbije jaar en de verkiezing van een nieuw bestuur, werden naar goede gewoonte weer heel wat verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Liefst 11 leden mochten een ereteken voor trouw lidmaatschap in ontvangst nemen. Ook voorzitter Mark Ruison kwam die eer te beurt. “We houden eraan om deze traditie in ere te houden”, vertelt Mark. “We zijn echt wel fier dat we elke week opnieuw op zo veel trouwe muzikanten kunnen rekenen. Enerzijds vieren we enkele jonge muzikanten die destijds bij onze jeugdharmonie begonnen zijn en met glans zijn doorgestroomd naar de grote harmonie. Anderzijds zijn er ook drie leden die al aan 35 jaar lidmaatschap zitten. Intussen zijn ze zelf ouder van kleine muzikantjes in spe, dus is de opvolging alvast verzekerd.”