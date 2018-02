Klompenridders rollen rode loper uit voor recordaantal groepen

Heers - Zaterdag trok de 36ste carnavalstoet van De Klompenridders door de straten van Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen.

“Het was dit jaar een topeditie, met meer dan 5.000 toeschouwers die genoten van de muziek en ambiance”, aldus eerste schepen en Klompenridder Kristof Pirard. Onder het eerste lentezonnetje opende burgemeester Henri Dumont de stoet. In zijn kielzog volgden liefst 46 groepen en ruim 700 carnavalisten, een absoluut record. “Nog nooit waren er zo veel praalwagens. De meeste groepen kwamen uit buurgemeenten, van over de taalgrens kwamen een prinsenwagen uit Hélécine en een fanfare op de fiets uit Haneffe”, vertelt secretaris Jean-Luc Thijs. De deelnemers gingen onder meer op reis met De Weerelt Airlines, een piratenboot uit Attenhoven en Tiense bus naar het hospitaal. Uit Heers liepen zeven groepen mee in de stoet, met KSA Habiba op kop. “De kindergemeenteraad had dit jaar een eigen wagen, met dank aan jeugdprins en mederaadslid Siebe II”, zegt Kristof Pirard. “De confetti kregen ze van De Klompenridders en voor de snoep zorgden verschillende handelaars uit de gemeente die onze jeugdige raadsleden spontaan wilden steunen.” De kindergemeenteraad rolde bovendien de loper uit voor prins Sylvain I die, zoals de traditie het wil, de stoet afsloot bovenop de prinsenwagen van De Klompenridders.