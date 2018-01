Gemeente richt adviesraad voor landbouwers op

Heers - De gemeente is gestart met een landbouwadviesraad. Tijdens de zitting van vorige week keurde de gemeenteraad de statuten goed.

Initiatiefnemer is schepen van landbouw Laurent Mathei (69) van Lijst Dumont. Mathei is vertrouwd met de landbouwsector. “De laatste 25 jaar van mijn carrière was ik actief als sales manager van John Deere voor Vlaanderen. Daardoor kwam ik frequent in contact met landbouwers en ken ik ook hun noden. In de gemeente wonen en werken tientallen land- en tuinbouwers. Ik was dan ook verbaasd dat er bij de administratie geen boerenbestand blijkt te bestaan. Boeren weten bovendien vaak niet bij wie ze moeten aankloppen met hun vragen. Vandaar is het idee ontstaan om een landbouwadviesraad op te richten. Die raad moet voor de boeren een springplank zijn naar de hogere overheden. Via de gemeente kunnen ze dan de nodige informatie bekomen over bijvoorbeeld de procedure bij vorstschade en bij subsidieaanvragen.”

Betere verstandhouding

De nieuwe adviesraad is samengesteld uit de actieve landbouwers en fruittelers in de gemeente. “Er zijn nu al 6 à 7 mensen die zich willen engageren. De bedoeling is dat deze landbouwraad een viertal keer per jaar samenkomt, wanneer de behoefte er is. De raad verleent advies aan de gemeentelijke diensten, bevordert de samenwerking tussen de landbouwers en fruittelers en bespreekt concrete problemen. Dat kan gaan over het onderhoud van de grachten en verkavelingswegen tot doorgaand verkeer op deze verkavelingswegen. De gemeente zal een reglement opstellen. Ik wil graag een betere verstandhouding met boeren.”