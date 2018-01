Inwoners klinken op 2018

Heers - Zondagvoormiddag klonken een 500-tal inwoners op het centrumplein op het nieuwe jaar.

Burgermeester Henri Dumont blikte terug op het voorbije jaar en maakte goede voornemens voor 2018. “We blijven investeren in wegenwerken, in onze buurthuizen, jeugd, dienstverlening en in digitalisering. Zo pakken we dit jaar zaal De Bammerd aan en gaan we onze bibliotheek op zijn huidige locatie opwaarderen. Verder staan er enkele grote Aquafinprojecten op ons te wachten. Dit zullen we realiseren met de middelen die we voorhanden hebben, dus zonder de belastingen te verhogen.” Schepenen en gemeentepersoneel zorgden ervoor dat de glazen goed gevuld bleven. “We houden deze nieuwjaarsreceptie al voor het vijfde jaar op rij, dit is de ideale gelegenheid om bij het begin van het jaar in contact te komen met dorpsgenoten. Zonder inwoners is een gemeente maar een lege doos, een leeg omhulsel zonder ziel. Daarom willen we de inwoners vandaag bedanken om van Heers een warme en aangename gemeente te maken.”