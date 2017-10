Dierendag lokt 80 viervoeters naar De Bammerd

Heers - Zondag organiseerde de gemeente, in het kader van Werelddierendag, de derde editie van haar Dierendag. In en rond De Bammerd stonden allerlei activiteiten in het teken van de viervoeters en hun baasjes.

“We hadden een bewegwijzerde hondenwandeling van 5 en 8 km uitgestippeld door Heers”, vertelt schepen van dierenwelzijn Kristof Pirard. “Zo’n 80 honden namen, samen met hun baasjes, hieraan deel. Daarnaast gaf de Hondenschool HSB Borgloon demo’s pakwerk, gehoorzaamheid en behendigheid. Ook de mobiele kinderboerderij was zeker een bezoekje waard. In zaal De Bammerd kregen geïnteresseerden meer uitleg over hondenverzorging en gaf dierenarts Claudia Minsen tips en advies voor een gezond huisdier. En dankzij Fotoclub Heers kon iedereen op de foto met zijn of haar favoriete viervoeter. We hebben veel blije gezichtjes en evenveel kwispelende staartjes gezien. De opbrengst van deze dierendag gaat integraal naar het dierenasiel in Sint-Truiden. We willen als gemeente graag ons steentje bijdragen omdat zij prachtig werk leveren.”