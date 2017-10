Verwendag met rozen en trilrobots in bieb

Heers - Zaterdagvoormiddag staat de jaarlijkse verwendag van de Heerse bieb op het programma. Bezoekers kunnen deelnemen aan twee workshops: ‘Trilrobots maken’ en ‘Rozen’.

“We zijn als Limburgse bibliotheek het partnerschap aangegaan om ouders goed en breed te informeren over studiekeuzes die later gemaakt kunnen worden”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. “Dit kan door ouders en grootouders zelf te laten ervaren welke STEM-vaardigheden op school worden aangeleerd. Tijdens de verwendag krijgen ze de kans om samen met hun kinderen of kleinkinderen een trilrobot te maken.” Deze workshop is er voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

Daarnaast kunnen de bezoekers ook deelnemen aan een workshop over rozen. Rozen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook verrassend lekker en houden je zelfs gezond. Kruidenexpert Daniëlle Houbrechts uit Opheers vertelt iedereen er graag meer over en laat rozenlekkers proeven. De verwendag vindt plaats op zaterdag 7 oktober in de bibliotheek van Heers (Steenweg 146) van 9 tot 12 uur. Gratis deelname aan de workshops, vooraf inschrijven is wenselijk.

Meer info en inschrijven: 011/48.43.05 of bibliotheek@heers.be.