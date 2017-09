Fruit- en oogstfeesten in Batsheers

Zondag 24 september kun je in het pittoreske Batsheers weer terecht voor de jaarlijkse fruit- en oogstfeesten. Foto: FrMi

Heers - Morgen (zondag 24 september) staan in het pittoreske Batsheers weer de jaarlijkse oogstfeesten op het menu, met tal van lokale lekkernijen en activiteiten voor het hele gezin.

De oogstfeesten zijn een feestelijke dag met een streekproductenmarkt, demonstraties van oude ambachten, oude tractoren, streetfood en livemuziek. Nieuw is dat je dit jaar kan proeven van de heerlijke wijnen van de lokale wijndomeinen Marsnil (eerste oogst) en Kitsberg. De kinderen kunnen smullen van een ijsje, zelf snoeptaartjes maken, zich uitleven op het springkasteel of een ritje maken met de huifkar. De toegang is gratis.

Deze fruit- en oogstfeesten vinden nu zondag van 13 tot 18 uur plaats in de Batsheersstraat. Er geldt een verbod voor alle verkeer vanaf vakantiehoeve Karrehof (kruispunt met de Smisstraat) tot aan de Ezelhoeve op de Norbertijnenlaan en een deel van de Kapelstraat.