Rick De Leeuw krijgt prestigieuze cultuurprijs

Heers - Zanger, presentator en auteur Rick De Leeuw kreeg vorige zaterdag de Visser-Neerlandiaprijs ter waarde van 15.000 euro. De 56-jarige Nederlandse inwoner van Heks wordt onder meer gelauwerd voor zijn maatschappelijke inzet.

De prestigieuze prijs wordt door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) jaarlijks aan drie personen uitgereikt. Rick De Leeuw wordt alom geprezen om zijn bijdrage aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking, zijn inzet voor de Nederlandse taal en om zijn betrokkenheid bij sociale projecten als Te Gek!? en Het Ventiel.

De uitreiking vond plaats in het kasteel Hex, op wandelafstand van zijn voordeur. De Leeuw woonde heel zijn leven in Amsterdam, maar trok in 2016 naar Haspengouw voor de weidsheid van de omgeving en generositeit van de mensen. Hij kocht en renoveerde een huis in Heks en samen met zijn vriendin is hij er al helemaal ingeburgerd.