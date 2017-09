Nieuwe badmintonlessen voor kinderen en jongeren

Heers - De gemeente start volgende vrijdag (22 september) met een nieuwe reeks badmintonlessen voor kinderen en jongeren.

Kinderen vanaf 6 jaar zijn elke vrijdag van 20 tot 21 uur en dinsdag van 18 tot 19 uur welkom in de sporthal van Heers om, onder deskundige begeleiding, een pluimpje te slaan. De lessen lopen tot 24 april 2018. Vooraf inschrijven is niet nodig. De deelnameprijs bedraagt 50 euro voor 1 training per week of 80 euro voor 2 trainingen per week. De cursus start enkel met een minimum van 10 jongeren.

Meer info: sport@heers.be, 011/48.01.21 of 0479/29.94.14.