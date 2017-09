Dag van de Landbouw op drie locaties in Heers

Heers - Nu zondag (17 september) organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden voor de 35ste keer de Dag van de Landbouw. In Heers nemen liefst drie bedrijven deel.

Het thema van dit jaar is ‘Het begint bij ons’. Je krijgt de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van moderne land- en tuinbouwbedrijven en zo kennis te maken met de verschillende productieprocessen en het leven op de boerderijen. In onze gemeente openen Hoeve Bellefroid in Vechmaal (Heurnestraat 79), familiebedrijf Lowet-Strauven in Gutschoven (Nieuwe Steenweg 228) en Hoeve Libert-Monard in Mechelen-Bovelingen (Gelindenstraat 75) de poorten voor het grote publiek. Op deze drie locaties krijg je uitleg over hoe het eraan toegaat, zodat je een indruk hebt van de dagelijkse werking van het land- en tuinbouwbedrijf. Doorlopend kan je er ook een hapje en een drankje nuttigen. Bezoekers zijn zondag welkom van 10 tot 18 uur.