600-jarige eik van kasteeldomein Hex krijgt eerbetoon tijdens plantendagen

Heers - Eén van de oudste bomen van het landgoed van het kasteel van Heks ging deze zomer tijdens een storm tegen de vlakte. Dit weekend brengt graaf d’Ursel hulde aan de oude eik tijdens het jaarlijkse plantenfestival.

“De eik, die volgens de overlevering de naam Louis-Rodolpho draagt, dateert al van voor de bouw van het kasteel en de aanleg van het landschapspark”, vertelt Krista Rouffa van kasteel Hex. “Met een stamomtrek van ongeveer 750 cm is de leeftijd geschat op minimum 600 jaar. “De eik werd, samen met een andere eik verderop, gespaard van de kap en opgenomen in het park naar Engelse stijl dat landschapsarchitect Louis Fuchs liet aanleggen tussen 1871 en 1880.” Beide eiken zijn terug te vinden in de weide tegenover de grote vijver op de wandeling doorheen het park. Als laatste eerbetoon aan Louis-Rodolpho vertelt Graaf Ghislain d'Ursel tijdens de tuin- en plantendagen verhalen over de eeuwenoude eik en de rijke geschiedenis van het kasteel. Je kan die komen beluisteren op zaterdag 9 en zondag 10 september, telkens om 11 uur aan de voet van de eik.

Plantenliefhebbers kunnen dit weekend tussen 10 en 18 uur doorlopend tentoonstellingen, demonstraties en presentaties van experts bijwonen. Gespecialiseerde rozenkwekers en exposanten geven advies en stellen hun collecties voor. Kruidendeskundige Daniëlle Houbrechts uit Opheers demonstreert hoe je met rozen lekker, gezond en mooi eet en leeft. De toegang bedraagt 10 euro, leden van erkende tuinverenigingen betalen 8 euro. Kinderen tot 16 jaar en inwoners uit Heers mogen gratis binnen.

Meer info en het volledige programma vind je op www.hex.be.