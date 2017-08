Wijndomein Marsnil presenteert eerste wijn in Batsheers

Heers - Bezoekers van hoevehotel Karrehof kunnen proeven van de eerste witte wijn van het nieuwe wijndomein ‘Marsnil’ langs de Batsheersstraat. De familie Vanmarsenille-Cornelis zette er enkele jaren geleden de stap naar teelt van witte en rode druiven.

“De wijngaard van 65 are is in 2014 aangeplant op het familiedomein, naast het oude schooltje, met 1400 stokken Chardonnay”, vertelt Adriaan Cornelis. “Dit voorjaar is er dan een uitbreiding gekomen met 800 stokken Pinot-Noir, Riesling en Auxerroix.” De wijn is gemaakt volgens de biodynamische principes: de teelt gebeurt op natuurlijke wijze, zonder gebruik van pesticiden, maar met preparaten op basis van kruiden en planten uit de omgeving. “We houden ook rekening met de stand van de maan en streven naar een zo natuurlijk mogelijk bodembeheer. Door middel van diepe bodembewerkingen kunnen we onze kleine wijngaard grotendeels schimmelvrij houden.” Adriaan en zijn broer Frederik zijn hier nu 5 jaar mee bezig. “We zijn een echt familiebedrijf, zelfs met de neven en nichten. Hier steekt ook veel tijd en geld in, alleen kun je dit niet doen. We hebben in ons hoevehotel een vinificatieruimte ingericht om wijn te maken en groepen tot 12 personen een rondleiding te geven.”

Moeraseiland

Wijndomein Marsnil ontleent zijn naam aan een historische topografische kaart uit 1660. “Op de oude Herkenrode kaarten stond deze plaats vermeld als ‘het Marsenil velt’, wat moeraseiland betekent”, legt Adriaan uit. “Hierin ligt ongetwijfeld de oorsprong van de familienaam Vanmarsenille. Mijn grootvader, Paul Vanmarsenille, zei 20 jaar geleden al om hier een wijngaard aan te leggen omdat de akker moeilijk te bewerken was. Zo is het idee stilaan bij ons gegroeid. De bodem blijkt nu het ideale terroir te zijn voor wijnbouw.” Adriaan heeft al plannen voor uitbreiding. “Het perceel langs de huidige wijngaard is vier hectare groot en zou perfect dienst kunnen doen.”

Exclusief

De eerste wijn uit de eerste druivenoogst van 2016 heeft een fruitig karakter met aroma's van steenfruit en perzik. “Voor deze eerste oogst willen we de flessen exclusief houden”, vertelt Isabelle Vanmarsenille. “Je kunt ze enkel proeven op het domein: in ons hoevehotel, tijdens wijngaardproeverijen en speciale gelegenheden of in ons restaurant dat eind oktober opent. De volgende wijn, die na een tweede gisting nog complexer ervaren, zal binnenkort klaar zijn voor de oogstfeesten in september.”