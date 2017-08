Proefopstelling sluit nieuwe wijk af van Burgemeestersstraat

Heers - De gemeente heeft in Mechelen-Bovelingen een proefopstelling laten plaatsen waardoor er tussen de Burgemeestersstraat en de nieuwe verkaveling aan de Jan Van Mechelenlaan en Elzenhoutlaan geen doorgang meer mogelijk is. De nieuwe verkeerssituatie moet de veiligheid van alle inwoners verhogen.

De nieuwe proefopstelling met afsluitpaaltjes maakt van een gedeelte van de Burgemeestersstraat sinds kort een doodlopende weg. Sommige bewoners van de nieuwe wijk vinden het zeer vervelend dat ze nu moeten omrijden, maar het gemeentebestuur verdedigt de ingreep in kader van de verkeersveiligheid. “Dit is het gevolg van verschillende onderzoeken om de veiligheid van alle weggebruikers en bewoners te waarborgen”, legt schepen van Mobiliteit Kristof Pirard (Open Vld) uit. “Het was overduidelijk dat deze weg gebruikt werd als sluipweg en dat er hoge snelheden gehaald werden die totaal ongehoord waren voor een woonwijk. Kinderen konden er zelfs niet meer veilig fietsen, laat staan alleen op straat komen. Niet enkel deze wijk kreeg met deze snelheidsproblemen te maken maar ook de bewoners van de Burgemeestersstraat. We hebben tijdens de verkeerscommissie al diverse pistes bewandeld, zoals eenrichtingsverkeer inlassen of een verkeersdrempel plaatsen, maar uiteindelijk is deze proefopstelling uit de bus gekomen. We zijn teruggekeerd naar de basis en willen hier opnieuw een ‘woonwijk’ creëren, een wijk waar het aangenaam en veilig is om te wonen. De huidige proefopstelling blijft staan tot het einde van het jaar, nadien volgt er een evaluatie en kunnen er eventueel wijzigingen gebeuren. Wij zijn er ons van bewust dat dit enige aanpassing vergt van de bewoners alsook van de regelmatige bezoekers van de wijk. We hopen dat ze nieuwe verkeerssituatie op termijn als positief en veilig kunnen ervaren.”