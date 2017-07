Pas Geopend: taverne De Tempelier

Heers - Na 8 jaar gingen in mei de deuren van taverne De tempelier in het centrum van Heers weer open. Voor zaakvoerder Jo Robijns (50) is het al zijn tweede café in de gemeente

Jo Van Vlaanderen is een naam die klinkt als een klok in Heers. Hij staat al bijna 35 jaar achter de draaitafel als dj en haalde als organisator in de loop der jaren tientallen Vlaamse artiesten naar Heers. In 2014 werd Jo door de inwoners zelfs verkozen tot dé dorpsfiguur van Heers. Nu doet hij ook taverne De Tempelier in het centrum herleven. “Ik heb nu tien jaar mijn eigen café, ’t Catarakske in deelgemeente Klein-Gelmen, en was toe aan een nieuwe uitdaging. Omdat hier De Tempelier precies 30 jaar geleden de deuren opende en nadien mijn broer Luc dit café meer dan 10 jaar uitbaatte, wou ik de zaak nieuw leven inblazen.”

Acht jaar nadat De Tempelier de deuren sloot, kreeg het café een grondige opfrisbeurt en staat Jo er weer achter de toog. “Je zal me vooral hier terugvinden. In ’t Catarakske richt ik me op de toeristen en organiseer ik optredens. Van De Tempelier wil ik weer een echt dorpscafé maken, eentje dat zes dagen op zeven vanaf de voormiddag open is. Je krijgt hier nog een pintje aan een democratische prijs. We schenken ook alle streekbieren en bieden kleine snacks aan zoals een spaghetti, vidée of croque.” Toch blijft het organiseren hem in het bloed zitten. "Achteraan hebben we hier een apart tuinterras, daar staat een tapinstallatie en plan ik in de zomer enkele liveoptredens", lacht Jo.

Praktisch:

Taverne De Tempelier

Nieuwe Steenweg 37, Heers

0479/66.65.08

Facebook: De Tempelier Heers

Open: alle dagen open vanaf 11 uur. Gesloten op woensdag.