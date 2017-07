Pas Geopend: Schoenmakerij Lowet

Heers - Niels Lowet (27) uit Heers maakte een opmerkelijke carrièreswitch: hij liet de ICT-wereld achter zich en ontpopt zich nu tot een veelzijdige schoenmaker in zijn eigen schoenmakerij in het centrum van Heers.

Niels Lowet is ICT’er van opleiding, maar was het ICT-werk grondig beu. “Ik was op zoek naar een job om meer met mijn handen te werken en onder de mensen te komen in plaats van de hele dag achter mijn bureautje te zitten. Ook had ik genoeg van het gejaag en geklaag van de bazen. Ik heb dan via Syntra een opleiding schoenhersteller gevolgd en via de site van de VDAB vond ik een job in een schoenmakerij in Tienen.” Maar de microbe om zelfstandige te worden, zit in de familie en dus besloot Niels een huis in Heers te kopen om een eigen zaak te starten. “De locatie tegenover de school en dichtbij het centrum van het dorp was ideaal. Het huis is helemaal gerenoveerd geweest en opgesplitst in een appartement en winkelruimte. De winkel bevindt zich nu in de vroegere garage en kreeg een volledige transformatie.”

Sleutelservice

Schoenmakerij Lowet gaat prat op een vlotte bediening en kwalitatieve herstellingen. “Ik bied alle reparaties van schoenen en lederwaren aan”, vertelt Niels. “Daarnaast kun je hier terecht om je sleutels en nummerplaten te laten dupliceren of voor droogkuis. Ik verkoop ook allerlei onderhoudsproducten voor schoenen en lederwaren en heb een speciale onderhoudslijn voor sneakers. Tot het winkelassortiment behoren verder inlegzolen, schoenveters en broeksriemen op maat van de klant.” Niels werkt ook samen met zijn zus Céline die een schoonheidssalon in Heers runt. “Voor mensen met bepaalde kwaaltjes aan de voeten die bij haar langskomen voor een voetverzorging doe ik een aanpassing aan de schoenen zodat die weer als gegoten passen.” Zelfs met vuile schoenen kun je bij Niels terecht. “Bijna alle vlekken van modder, bier of eten kunnen hier verwijderd worden door een nieuwe technologie met stoom. Schoenmakerij Lowet is trouwens één van de eersten die deze technologie gebruikt om schoenen te kuisen.”

Praktisch:

Schoenmakerij Lowet

Ridderstraat 18a Heers

0499/48.87.98

schoenmakerijlowet@gmail.com

Facebook: Schoenmakerij Lowet

Open: woensdag en donderdag van 14 uur tot 17.30 uur, vrijdag en zaterdag van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17.30 uur. Gesloten op maandag en dinsdag.