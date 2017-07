Academie maakt jeugd warm voor muziek en beeld

Heers - De Heerse afdeling van Academie Haspengouw hield in het gemeentehuis vorige woensdag haar jaarlijkse promotiedag.

“Enkele leerkrachten en leerlingen van de muziekacademie stelden in vier workshops hun instrumenten voor”, vertelt coördinator Ann Carlens. “De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar mochten via een doorschuifsysteem de instrumenten zelf uitproberen die in Heers worden geleerd. De afdeling beeld was dit jaar ook aanwezig, hier konden ze een klein kunstwerkje maken. Daarna hebben we in een kort gezamenlijk moment een liedje aangeleerd en konden de kinderen dankzij een miniconcert van de samenspelklas horen hoe alle instrumenten samenklinken. De bedoeling van deze voormiddag is om de leerlingen warm te maken om zelf actief een instrument te leren bespelen of creatief bezig te zijn met materialen. Met deze promotiedag sluit Academie Haspengouw het schooljaar in Heers af.”