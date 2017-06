85 kinderen knutselen vogelhuisje voor papa

Heers - Vorige zaterdag organiseerde de gemeente voor het eerst een workshop ‘Creatief voor Vaderdag’ voor alle kinderen.

“Vorig jaar waren de papa’s en pluspapa’s jaloers omdat we toen een mooi bloemstuk voor Moederdag hadden gemaakt en niets voor de vaders”, zegt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Dit jaar maken we dat ruimschoots goed en zorgen we voor een knutselwerk voor de papa’s.” In de kleine feestzaal van het administratief centrum gingen 85 kinderen van 6 tot 16 jaar aan de slag. “We maken vogelhuisjes, mooi voor binnen maar ook voor in de tuin. De kids mogen die nadien verven en versieren met stickers. We doen dit met een knipoog naar de actie ‘Deze vogel zoekt een warm nest’, waaraan we meededen in het kader van de Week van de Opvoeding. Het gemeentehuis hangt intussen vol met vogeltjes gemaakt door inwoners, verenigingen en leerlingen van de basisscholen. De vogeltjes symboliseren het warme nest waarnaar veel kinderen op zoek zijn.”