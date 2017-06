Gemeente start met weggeefwinkel en luierbank

Heers - De gemeente opent vanaf september een weggeefwinkel voor kinderspullen en een luierbank in het gemeentehuis. Deze nieuwe ‘weggeefkidsshop’ wordt in de vroegere lokalen van Kind en Gezin ondergebracht.

“Het opzet is om spullen die niet meer gebruikt worden, een tweede leven te geven”, zegt Sonja Doomen, diensthoofd Sociale Zaken. “Op die manier verkleinen we de afvalberg en maken we tegelijk heel wat mensen blij. Want wat de ene niet meer hoeft, kan de andere nog gebruiken. Aan onze weggeefwinkel gaan we ook een luierbank koppelen. De aankoop van luiers neemt immers een ferme hap uit het budget van jonge, vaak kwetsbare gezinnen. Mensen die nog luiers overhebben, mogen die dus aan de gemeente schenken. We kunnen er andere gezinnen mee verder helpen. Inwoners kunnen vanaf maandag 12 juni elke maandag tussen 15.30 uur en 19 uur spullen binnenbrengen op het gemeentehuis. Alle spullen die je brengt, moeten in goede staat zijn. Dat kan gaan van kleding, schoenen, decoratieve accessoires, speelgoed, kinderfietsen, buggy’s tot school- en sportgerief.” De weggeefwinkel, die in het consultatiebureau van Kind en Gezin komt, wordt geopend op zaterdag 2 september tijdens de Gezinsdag.

De gemeente is wel nog op zoek naar vrijwilligers voor de weggeefwinkel. “De taken van deze vrijwilligers omvatten onder andere de spullen controleren die worden binnengebracht, de winkel in orde zetten en de klanten bedienen”, vertelt Sonja Doomen. “Uiteraard kan je zelf kiezen welke taken je wil doen. Als je interesse hebt, kun je je naam en adres doorgeven aan de dienst Sociale Zaken. Dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.”

Meer info: 011/48.01.17