Workshops voor kinderen en ouders tijdens Week van de Opvoeding

Heers - In het kader van de Week van de Opvoeding organiseerde de gemeente, met de hulp van IN-Z, Kind en Taal en veel vrijwilligers, vorige zaterdag enkele workshops voor kinderen én ouders.

“Omdat kinderen opvoeden een heel belangrijke en niet altijd even makkelijke taak is, wordt tijdens deze week positief opvoeden onder de aandacht gebracht”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Sociale Zaken. “Het thema van dit jaar is ‘Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten’. In Heers hebben we dit thema ingevuld via allerhande workshops. Zo konden de ouders deelnemen aan een kookworkshop, terwijl de kinderen konden kiezen uit verschillende workshops.” Lachen werd er vooral gedaan in de workshop ‘circus’. In de workshop ‘nailart’ leerden de kinderen een creatief design op hun nageltjes zetten. En de allerkleinsten konden knutselen of in de workshop ‘kliederen’ zich naar hartenlust uitleven met verf. “In totaal hebben een 20-tal ouders en 60 kinderen deelgenomen aan de workshops. Samen genieten en toch apart, daar draaide het vandaag om.”.