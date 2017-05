Plan op tafel voor nevenbestemming kerk van Mettekoven

Heers - De voorbije maanden hebben de UHasselt en architectenbureau a2o, in opdracht van het gemeentebestuur, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de Sint-Martinuskerk in deelgemeente Mettekoven. Hun zoektocht naar een verbrede invulling voor de kerk is nu vertaald in een concreet project, met onder meer een beperkt columbarium in de kerk.

Als een van de eerste Vlaamse gemeentes kon Heers een subsidie binnenrijven voor de haalbaarheidsstudie van een nevenbestemming voor een kerk. “Al in 2014 werd door het centrale kerkbestuur van Heers een parochiekerkenplan opgemaakt”, zegt schepen van kerkfabrieken Jan Leus. “Van de twaalf kerken komen er acht in aanmerking voor een nevenbestemming. Voor een herbestemming is de tijd nog niet rijp. Het werd snel duidelijk voor de opgerichte werkgroep dat de kerk van Mettekoven zich perfect leent voor een nieuw project. Dit is immers geen beschermde kerk en de Mettekovenaars hebben zich van bij de start van hun creatiefste kant laten zien.”

Gemeenteraad

In juni 2015 diende de gemeente een subsidieaanvraag in voor een haalbaarheidsstudie. Die werd in oktober 2015 toegezegd waarna de UHasselt, samen met het architectenbureau a2o, aan de slag kon gaan. Tijdens het hele proces werd er regelmatig afgestemd met het kerkbestuur en de lokale gemeenschap. Het resultaat van de haalbaarheidsstudie wordt vanavond (18 mei) voorgesteld aan de gemeenteraad. De inwoners van Mettekoven kregen het finale ontwerp, gegoten in een grote maquette, al onder ogen tijdens de laatste participatiesessie. Het plan is een voorstel van nevenbestemming, met een duidelijk afgebakende kapel, een columbarium of urnenmuur en een breed inzetbare ontmoetingsplaats.

Buurthuis

“Omdat we voor nevenbestemming gekozen hebben, blijft de kerk deels zijn pastorale taak behouden. Dat heeft veel draagvlak gecreëerd bij de bevolking”, aldus schepen Leus. “Nu moeten we op zoek gaan naar de nodige fondsen om alles te realiseren. Ideeën voor het niet-sacrale kerkdeel zijn er in elk geval genoeg: van een buurthuis en tentoonstellingsruimte tot een markt voor lokale producenten.” Nog volgens Leus zou het prijskaartje goed meevallen. “Het totale project kost 430.000 euro. We hebben al zo’n 200.000 euro binnen via de verkoop van het buurthuis en de grond naast het buurthuis. Bovendien zullen we kunnen rekenen op 125.000 euro aan subsidies.”