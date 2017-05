KVLV-dames organiseren al 26 jaar bloemenmarkt in Vechmaal

Heers - Liefhebbers van de bloemetjes en de plantjes konden vorige zaterdag in het buurthuis van Vechmaal terecht voor de jaarlijkse grote bloemenmarkt van de KVLV-dames.

“Wij doen dit nu al 26 jaar op rij, steeds in het weekend voor de ijsheiligen”, vertelt voorzitster Mia Picard. “Nu is het stilaan het moment om buiten bloemetjes te planten. We bieden allerlei eenjarige perk- en hangpotplanten aan, rechtstreeks uit de serre, zoals geraniums, petunia’s, dahlia’s, begonia’s, viooltjes en andere vlijtige liesjes. Onze bloemenmarkt is intussen bekend in Vechmaal en omstreken, elk jaar staan ze hier aan te schuiven. Ook ons zelfgemaakt hartig gebak valt steeds in de smaak. Deze activiteit is het hoogtepunt van ons werkjaar. De opbrengst gebruiken we om voor onze 70 leden een aantrekkelijk aanbod te kunnen verzorgen, zoals een brei- en haakcafé, yogasessies en kooklessen. Nu lassen we een pauze in, maar in september pikken we de draad gewoon weer op.”