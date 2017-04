Harmonie Salvia lanceert speciaal bier ‘Salvia125’ voor 125ste verjaardag

Heers - Vorig weekend vierde Koninklijke Harmonie Salvia uit Heers haar 125-jarig bestaan met een tweedaags muziekfeest. Speciaal voor deze gelegenheid werd aan het grote publiek ook het Salvia-bier voorgesteld, een Haspengouws blondje van hoge gisting.

Koninklijke harmonie Salvia is een van de oudste muziekverenigingen van Zuid-Limburg. Aan de basis van het ontstaan van Salvia ligt de oprichting van een mannenkoor in Heers op 12 juni 1892, ‘Chorale Salvia’. In april 1954 kreeg de fanfare het predicaat ‘Koninklijke’ toegekend door Koning Boudewijn. In de jaren ’90 evolueerde de fanfare tot een harmonieorkest. In 1992 vierde Salvia het 100-jarig bestaan met een groot feest. Voor haar 125ste verjaardag pakte de muziekvereniging zelfs uit met een heus feestweekend. Toch wilde men nog iets straffers. “Wij waren op zoek naar iets waarmee wij ons 125-jarig jubileum meer cachet konden geven én waarbij de harmonie meer aandacht zou trekken in onze gemeente en daarbuiten”, vertelt Koen Toté van Salvia. “Zo ontstond het idee om een speciaal bier te laten brouwen, Salvia125. Aangezien we maar 1000 liter wilden bestellen, wat weinig is in biertermen, kwamen er niet zo veel brouwerijen in aanmerking. Uiteindelijk zijn we dan bij brouwerij Danny in het Oost-Vlaamse Oordegem terecht gekomen. Dat is niet bij de deur, maar het klikte meteen en we zijn heel blij met de samenwerking én het resultaat.”

Het speciale Salvia-bier is aan 1,50 euro per flesje te verkrijgen bij drankenhandel Gos en in de Delhaize in het centrum van Heers, zolang de voorraad strekt. “Het is een fris bier met een licht fruitige geur, een zacht-zoete smaak en een vrij droge afdronk. Het alcoholpercentage bedraagt 6,5 %. We zijn een beetje overdonderd door het succes, misschien komt er dus nog wel een vervolg. Maar ons hoofddoel is nog steeds muziek maken en concerten geven”, lacht Koen.