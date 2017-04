Gemeente verzamelt rosse centjes voor KOTK

Heers - De kindergemeenteraad en buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje steunen Kom op tegen Kanker.

Tot en met 27 april doen ze mee aan de campagne 'Iedereen tegen Kanker' met de Rospotactie. “We verzamelen dus zo veel mogelijk rosse centjes voor Kom op tegen Kanker”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Sociale Zaken. “Inwoners kunnen de rosse muntjes elke werkdag tussen 6.30 uur en 18.30 uur afgeven in buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje of gewoon in het administratief centrum tijdens de openingsuren.”