101 jonge koks staan achter het fornuis

Heers - Vorige zaterdag stonden heel wat jonge koks achter de kookpotten in de keuken van zaal De Bammerd en van buurthuis ’t Paenhuys.

“Deze kookworkshop wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd door de kindergemeenteraad”, vertelt schepen van jeugd Kristof Pirard. “Liefst 101 kids van 6 tot 16 jaar schreven zich in. De kinderen tot 12 jaar bleven in De Bammerd, de tieners tot 16 jaar trokken naar ’t Paenhuys. We doen dit nu voor het tweede jaar op rij en het smaakt nog altijd naar meer.” De kinderen kregen de hulp van kookclub Koks met Pit. “Wij zijn 7 jaar geleden ontstaan in de schoot van basisschool Kers & Pit”, zegt Peter Bas. “Nu doen we ons eigen ding en zitten ook mensen van buiten de gemeente in onze kookclub. Samen met de kinderen maakten we vandaag een voorgerecht, hoofdgerecht én twee desserts klaar. Op het paasmenu stonden lekkere minipizza’s, kippenvingers met krieltjes en groentjes, fruitspiesjes en een trifle van mascarpone en speculaas.”