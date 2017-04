Toeristisch seizoen met bloesemfeesten en pop-upcafé

Heers - In deze bloesemmaand trapt de gemeente het toeristisch seizoen officieel op gang met een aantal toffe activiteiten. Maar ook in mei komen de bezoekers in Heers nog aan hun trekken.

“Met het aperitiefconcert bij fruitbedrijf Libert-Monard in Mechelen-Bovelingen hebben we vorige week in feite al het seizoen ingezet”, vertelt coördinator cultuur en toerisme Michele Houbraken. “Maar vanaf nu volgen de fruitige activiteiten zich in snel tempo op, te beginnen met de jaarlijkse bloesemfeesten in Mettekoven. Onze 16 logies staan klaar om gasten te verwelkomen.”

Bloesemfeesten

Volgend weekend, op zaterdag 22 en zondag 23 april, kun je op het pittoreske dorpsplein Den Dries in Mettekoven uitblazen op een gezellig bloesemterras of met tractor en kar een rondrit maken tussen de bloesems. “De Vriendenkring van Mettekoven organiseert deze bloesemfeesten al verschillende jaren, sinds kort doen we dat in samenwerking met de gemeente”, vertelt Carina Volont van de Vriendenkring. “Zaterdag is ons bloesemterras open vanaf 14 uur, kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel. Op zondag kun je na een stevige wandeling genieten van een aperitief en barbecue onder de bloesems.”

Meer info en inschrijven (barbecue): 0487/28.70.70 of www.vriendenkringmettekoven.be

Topwijnen proeven

Op zondag 23 april, 7 mei en 21 mei nodigen Daniël Medarts en Evi Smets van wijndomein Kitsberg in Klein-Gelmen (Klein-Gelmenstraat 18) je uit om wijn te komen proeven uit hun wijngaard van 1,25 ha. “Wijndomein Kitsberg bewijst dat een familiale sfeer perfect hand in hand kan gaan met het gebruik van de modernste technieken van de professionele wijnbouw”, aldus Michele Houbraken. “Eigenaars Daniel en Evi laten al hun wijnen immers rijpen in grote inoxvaten. Domein Kitsberg maakt op dit moment gin en vier soorten wijn: Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc en Müller-Thurgau. En dat dit topwijnen zijn, bewijzen de verschillende onderscheidingen die ze de afgelopen jaren ontvingen.”

Er zijn telkens om 15 uur rondleidingen, reservatie is wel vereist.

Meer info en reservaties: 0477/24.46.98, info@kitsberg.be of www.kitsberg.be

Pop-upcafé

Ook dit jaar opent de gemeente opnieuw een tijdelijk openluchtcafé. “Het pop-upcafé wordt opnieuw opgebouwd op een veld langs de tumulus tussen Gutschoven en Horpmaal”, vertelt Michele Houbraken. “Bezoekers kunnen er op het terras genieten van een lekker streekbiertje, een glaasje bubbels, een hippe gin-tonic of gewoon van iets fris midden in de natuur. Leden van Heerse verenigingen zullen het pop-upcafé openhouden op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei. Deze activiteit gaat wel enkel door als de weergoden ons gunstig gezind zijn.”

Meer info: toerisme@heers.be of 011/48.01.22