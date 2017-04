Ster van Zuid-Limburg doorkruist gemeente

Heers - Morgen, zaterdag 15 april, komt de eerste rit van de 38ste Ster van Zuid-Limburg aan in Heers.

De renners starten om 14 uur in Borlo en komen rond 16.40 uur aan in Mechelen-Bovelingen. Er zijn twee grote doortochten in Heers. Het peloton passeert in Klein-Gelmen, Batsheers, Opheers, Heers, Horpmaal, Vechmaal, Heks, Gutschoven, Mettekoven en Veulen. In Bovelingen zijn er 4 plaatselijke rondes, de aankomst ligt in de Gelindenstraat.

Om alle moeilijkheden te vermijden, heeft de politie een politiereglement opgesteld met alle beperkingen voor het wegverkeer. Dit vind je terug op de gemeentelijke website www.heers.be.