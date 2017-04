Bib beloont jeugdige deelnemers aan leesbevorderingsactie

Heers - Vorige week zaterdag werden alle individuele lezers en de Heerse scholen in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan het leesbevorderingsproject Lees17.

“Dit is een provinciaal initiatief waarbij kinderen van half oktober tot half maart uit een ruime selectie nieuwe boeken er vijf moesten lezen”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. “Na het lezen van elk boek ontvingen ze een stempel op hun invulformulier. Er namen 38 kinderen via de bib deel en ook de Heerse basisscholen en de kleuterschool van Vechmaal deden mee. De bedoeling was dat er evenveel boekjes werden gelezen of voorgelezen. De scholen ontvingen per klas een fluo rugzakje om veilig naar de bib te komen, met daarin een klasdiploma en een leesboekje voor in de klas. De individuele lezers kregen elk een rugzakje met leesdiploma, geschenkboekje en een paar gadgets.”