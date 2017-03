Kerk van Heks in de steigers voor restauratie

Heers - In Heks zijn de restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk deze maand gestart. Binnen twee maanden moet de kerkmuur volledig af zijn en wordt de kerk zelf onder handen genomen.

Deze neoklassieke kerk, in 1850 opgericht voor en door de kasteelheren van Heks, is een van de prioritaire kerken in de gemeente. “De parochiekerk is sinds 2005 beschermd, maar zowel de binnen- als buitenkant van de kerk verkeren al enige tijd in slechte staat”, zegt burgemeester Henri Dumont. “We hebben in de vorige legislatuur, samen met de kerkfabriek van Heks, een dossier ingediend om de kerk in haar geheel, inclusief de verwarming, de dakconstructie, het interieur en de achterbouw aan te pakken.” Een klein tien jaar en heel wat voorlopige herstellingen later, kan de restauratie van start gaan. Het project omvat onder meer herstellingswerken aan de kerkmuur en het dak. “Omdat al het water van het dak op het kerkhof terechtkwam, bulken de kerkhofmuren uit en zijn heel wat grafstenen beschadigd”, vertelt schepen van kerkfabrieken Jan Leus. “Er moet dus zeer omzichtig te werk gegaan worden.”

Vloerverwarming

Begin juni moet de kerkmuur hersteld zijn. “Op 9 juni is er in het kerkje een optreden van de winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd”, zegt Leus. “Daarom zullen er tot dan geen werkzaamheden plaatsvinden in de kerk. Na dat concert verhuizen de kerkbanken tijdelijk naar een opslagplaats van graaf d'Ursel en starten de interieurwerken. Zo komt er vloerverwarming en een nieuwe elektrische installatie en krijgen ook de binnenmuren een nieuwe laag verf.” De einddatum voor de werken ligt nog niet helemaal vast. “We hopen dat alles klaar zal zijn voor de Open Kerkendagen begin juni 2019. De totale restauratie kost ruim 1 miljoen euro, voor 80 procent gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. De gemeente en de kerkfabriek van Heks betalen elk 10 procent.”