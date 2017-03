Mickey-Mouseboom voor 63 borelingen

Heers - Het gemeentebestuur en de Heerse Gezinsbond hielden zondagnamiddag al voor de dertiende keer een groot babyboomfeest. Alle inwoners die vorig jaar vader of moeder waren geworden, mochten samen met hun spruiten aanschuiven aan de feesttafel in zaal De Bammerd.

“Bedoeling is om hen hartelijk te feliciteren en om hen kennis te laten maken met andere jonge ouders van onze gemeente”, vertellen schepenen Heidi Pirlotte en Kristof Pirard. “We hebben een 35-tal inschrijvingen. Zij krijgen een kwalitatief en duurzaam cadeau: een houten regisseursstoeltje met logo van de gemeente. Ze kunnen hier ook kennismaken met Kind en Taal, de Opvoedingswinkel, de scholen en vrijwilligers van de speelotheek en Kind en Gezin. In 2016 waren er in Heers 63 geboorten, 31 meisjes en 32 jongens. Voor al deze baby'tjes planten we een lindeboom die symbool staat voor vruchtbaarheid.” De Mickey Mouse-boom, met de namen van de 63 borelingen, kreeg een mooi plekje in het geboorteboombos naast de buitenschoolse kinderopvang.